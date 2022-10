Este lunes por la mañana se registraron largas filas de vecinos en la sede de la ANSES en Trelew para la inscripción para el refuerzo alimentario anunciado por el gobierno nacional que se pagará 2 cuotas a partir de noviembre.

Desde la UDAI local, Nicolás Fischer, recordó en diálogo con Radio 3 que el bono está destinado a “un universo mucho menor” a los anteriores bonos, ya que es para personas “en extrema vulnerabilidad”, que no perciben ningún tipo de prestación del Estado.

Fischer remarcó que “es para personas de entre 18 y 64 años que no tiene ningún tipo de ingreso, nada. No pueden cobrar por trabajo en relación de dependencia, no deben entre movimientos bancarios o en billeteras virtuales en los últimos 2 meses”.

“No deben contar con cobertura de salud, no pueden ser monotributistas, ni jubilados ni pensionados, ni titulares de asignaciones, planes sociales (nacionales, provenles o municipales), ni Progresar, ni prestaciones por desempleo”, detalló.

Cómo acceder al refuerzo alimentario para adultos que lanzó el Gobierno

En esta línea, cabe recordar que, en caso de corresponder, las personas se deben acerca con el DNI y el número de CBU para poder cobrar.