COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Son las 12 del mediodía en Comodoro Rivadavia. El sol pega un mazazo en la cabeza y el soplido del viento se hace sentir; en un día que podría haber sido ideal para nadar en la playa.

Juan Carlos Villalobos, está en una ciudad completamente desconocida. Anda buscando una cámara para la rueda de su bici, y Alejandro Luna, un hombre que aloja turistas, lo acompaña.

Cuando llegan a una bicicleteria de la calle Roca la persiana esta baja. Solo queda esperar bajo la sombra el horario de apertura del comercio.

Juan Carlos tiene 34 años, es colombiano y hace 8 meses está viajando por el mundo. Según contó a ADNSUR, un día se dio cuenta que se le estaba pasando el tiempo y que tenía un sueño por cumplir: salir de viaje como lo hacían los gringos que pasaban por las calles de Planeta Rica, un pueblo rural de la costa norte de Colombia, donde creció.

Decidido a la aventura, el joven dejó todo, preparó la bici que había comprado unos años antes con mucho esfuerzo y comenzó a pedalear. “Tenía el sueño desde niño” cuenta Juan Carlos a ADNSUR. “como mi pueblo queda de la ruta al mar pasaban muchos gringos y decía ‘cuando sea grande quiero viajar por el mundo’ y cuando cumplí los 33 años, estaba laburando bien y me canse de no poder conseguir las cosas y dije ‘No, vamos a cumplir el sueño antes de que se haga más tarde'”.

Juan Carlos tenía un buen entrenamiento. Toda su vida había soñado con comprarse una bicicleta de carrera y a los 30 años decidió regalársela. Así comenzó a recorrer a diario las calles de Bogotá, la capital de Colombia, hasta que decidió dejar todo.

Imaginando lo que podía conllevar el viaje el joven decidió ponerse a prueba y recorrer los 800 kilómetros que separan su ciudad de Bogotá. El trayecto lo completó en tres días, con tres etapas durísimas que fueron la antesala a lo que vino después.

A esa prueba le sumó entrenamiento en su pueblo, que se encuentra al nivel mar para no tener sorpresas en un trayecto que tiene mar, montañas, altas temperaturas y frío.

La última semana Juan Carlos se alojó en Rada Tilly.

RECORRIÓ CUATRO PAISES Y LE ROBARON EN ARGENTINA

El 1 de junio de 2019, Juan Carlos partió de Bogotá. Atravesó varios departamentos de su país hasta que cruzó a Ecuador por el puente internacional de Rumichaca. Allí se quedó 9 días, visitando Quito, las sierras y Guayaquil.

Su siguiente destino fue Perú, donde realizó la costa de norte a sur, subió a la sierra por Juliaca, estuvo en Puno y cruzó a Bolivia, donde decidió realizar la sierra y subir a Sucre, Cochabamba, Potosí y bajar al salar Uyuni, la salina más grande del mundo.

“Poder pasar una noche allá y mirar un cielo estrellado donde creó que el única parte del mundo donde se puede conservar fue algo único”, admitió.

Su siguiente destino fue Argentina, a donde ingresó hace unos tres meses, pasando por Jujuy, Salta, Córdoba, Neuquén, la Ruta de los Siete Lagos, Bariloche, Bolsón, Esquel hasta llegar a Ushuaia, donde llegó al final de la primera etapa del viaje.

Juan Carlos luego de visitar Punta Arenas y Puerto Natales, volvió a emprender camino hacia el norte, y en una parada en Perito Moreno sufrió el robo de su bicicleta. “Fue algo que no esperaba, más en un pueblo tan pequeño como Perito Moreno. Yo llegue a la localidad por segunda vez porque me quedo pendiente un trabajo de pintura, y lamentablemente pasó este tema que me robaron la bicicleta”.

A Juan Carlos le robaron la bicicleta en el patio de la casa donde se alojaba. Los ladrones quedaron grabamos en las cámaras de seguridad y luego de “once días de calvario” pudo recuperar la bicicleta intacta, en un allanamiento que ejecutó la policía de esa localidad.

“Solo faltaba un bolso que llevaba en el manubrio de la bicicleta donde llevaba muchos recuerdos que me habían dado a lo largo del viaje: jersey, camisetas de fútbol, detalles que para uno que viaja son grandes recuerdos, pero lo importante es que la bicicleta apareció completa. Una alegría enorme cuando me la entregaron en la comisaria, como decimos en Colombia ‘le vuelve el alma al cuerpo a uno’ porque hace 8 meses que estamos recorriendo el mundo y hace cuatro años momentos, es la guerrera para continuar esta aventura”, dijo emocionado.

La última semana Juan Carlos llegó a Comodoro y en estos momentos se encuentra en viaje. Su objetivo es visitar Paraguay, Uruguay y Brasil, y luego volver a su país.

Para un segundo viaje quedará Venezuela. El siguiente objetivo del joven es recorrer cada rincón de Colombia y escribir un libro. Luego, iniciar viaje por Centroamérica hasta llegar Alaska para unir los dos polos. Por supuesto, sabe que la aventura será mucho más difícil, por esa razón quiere conseguir un patrocinador que lo acompañe en esa aventura.

Por lo pronto, para Juan Carlos es momento de pedalear, seguir recorriendo unos 100 kilómetros por día y continuar con esta aventura donde le da lucha al frío, la lluvia, el calor, el sol, el viento, pero también la inseguridad argentina.