Celeste Cánepa es una motoviajera que recorre el país de punta a punta a bordo de su motocicleta. En las últimas horas, llegó a Chubut se sorprendió por los precios que quisieron cobrarle en una localidad.

“Peluviajera” en instagram publicó en sus redes que llegó a la ciudad ícono del gran dinosaurio ubicado en la Ruta 3, pero quedó impactada cuando se enteró de cuáles eran los precios para pasar la noche.

“Tuve la intención de quedarme porque me estaba durmiendo, pero cuando me pasaron el precio se me fue el sueño y seguí jajaja”, declaró en sus redes la viajera.

De esta forma indicó que pasar una noche en una motoposada le costaba alrededor de 18 mil pesos. "Así que, si van a Trelew, prepárense", agregó.

Sus seguidores también se sorprendieron por la tarifa, y dejaron sus comentarios: “Hasta el dinosaurio cobro vida cdo escucho el precio 😂”. “Que triste que te quisieran cobrar mucho.... igual hay lugares baratos y hay cámping”.

La mujer siguió su viaje hacia Punta Tombo, donde destacó las bellezas de Chubut. "Que hermoso tener la posibilidad de verlos tan de cerca, y compartir su espacio, alucinante estar rodeada de tantísimos pingüinos", manifestó.