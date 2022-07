El periodista de ADNSUR, Rodrigo "Rony" Gómez, recibió este miércoles el reconocimiento del Centro de Veteranos de Rawson y del Concejo Deliberante por sus 20 años de trabajo en la divulgación de la causa Malvinas, que lo envolvió desde que tenía cuatro años cuando seguía el conflicto bélico por la televisión, los diarios y las revistas.

“Rodrigo es un compañero de mucha lucha junto con los veteranos; es un veterano más a nuestro lado, siempre nos incentivó a pelear, a no bajar los brazos. Ha sido un ejemplo para nosotros, y le agradecemos”, manifestó Daniel Lillo, el presidente del Centro de Veteranos, en la presentación, acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Mauro Martínez Holley.

En el acto participaron veteranos de guerra de Rawson y Trelew, funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia, familiares, amigos y colegas de Rodrigo.

Para "Rony" —como mejor se lo conoce en las calles de su Rawson natal—, el reconocimiento a su trabajo, la gloria personal, es menos importante que los logros que han cosechado los veteranos a lo largo de estos 40 años, que es lo que lo ha empujado a seguir transmitiendo sus vivencias y sus valores.

“Hoy se habla de Malvinas en los colegios y tiene mucho que ver con el trabajo de Rony y desde ya del centro de Veteranos donde nunca bajamos los brazos. En gratitud, en nombre de mis compañeros veteranos y de los caídos en Malvinas le agradezco a Rony por su trabajo”, resaltó Lillo en conferencia de prensa en el Centro de Veteranos.

UNA HISTORIA DE LA INFANCIA

Rodrigo Gómez no pudo evitar emocionarse al ser entrevistado por sus colegas, después del acto, cuando le preguntaron qué fue lo que lo llevó a involucrarse como comunicador en la causa Malvinas.

Rony revivió sus recuerdos de la infancia, cuando tenía 4 años y seguía junto con su padre la Guerra de Malvinas por la televisión en blanco y negro, los diarios y las revistas de la época. La marca que dejó Malvinas en su niñez, lo llevó a contactarse con los veteranos y a querer transmitir esas vivencias.

“Malvinas es un tema que atrapa a los chicos. Siempre con la perspectiva de la paz, la democracia y la soberanía. Los valores que estamos viviendo en el país y el mundo requieren de la solidaridad y el trabajo en equipo. Ellos pueden decir cómo pelearla en la vida por lo que vivieron en la guerra y en la posguerra”, rescató Gómez.

A su vez, comentó que viene trabajando junto con otros pares en una capacitación a docentes en las escuelas, que aborda tres aspectos fundamentales de la cuestión Malvinas: por qué es una causa nacional; diversas propuestas para trabajar el tema en el aula y las perspectivas actuales del conflicto.

AGRADECIMIENTOS A LOS VETERANOS Y LA PRENSA

Por otro lado, Rodrigo agradeció a los medios de comunicación de la provincia por darle un espacio para abordar la causa Malvinas, y en especial dedicó el reconocimiento a los protagonistas de esta historia, que son los veteranos.

“Todo lo que uno hace es por lo que ellos hicieron hace 40 años en la guerra y en la posguerra. Lo que más me reconforta y me gratifica es que haya sido Daniel (Lillo) quien me propuso para el nombramiento, que se haga aquí mismo en el Centro de Veteranos y su presencia. Estas instalaciones tan lindas y tan cómodas son resultado de años de esfuerzo y sacrificio”, enfatizó el periodista.

De igual forma, hizo una mención especial a los medios y colegas de Comodoro Rivadavia, el Valle y a la televisión pública. “Agradezco los valores que me legaron mis padres, y por todo el trabajo que uno viene haciendo desde hace 20 años con programas cada 2 de abril en FM Bahía Engaño, notas especiales para ADNSUR de Comodoro Rivadavia y en Radio 3”, detalló.

Por último, Gómez recordó cuando tuvo la oportunidad de viajar a Malvinas como periodista con Canal 7 en 2012, y la ayuda brindada por las autoridades del Concejo Deliberante de Rawson.