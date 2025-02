Recomiendan no entregar la tarjeta para pagar en las estaciones de servicio de la Patagonia

Desde la dirección provincial de Protección al Consumidor de Neuquén, alertaron sobre una práctica frecuente en estaciones de servicio y comercios que no disponen de terminales de cobro inalámbricos. En estos lugares, los empleados suelen retirar las tarjetas de débito y crédito de los clientes para realizar los pagos en terminales alejadas, lo que puede generar riesgos.

El director provincial de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, instó a los consumidores a ser más precavidos y a exigir que las transacciones se efectúen siempre en su presencia, sin entregar las tarjetas a terceros.

“Es fundamental que como consumidores seamos conscientes de la importancia de no compartir nuestros datos ni entregar la tarjeta a otras personas”, subrayó el director, añadiendo que esto ayudará a evitar muchos problemas.

El funcionario detalló que su equipo de inspección realizó un relevamiento en distintas zonas de la provincia, incluyendo Añelo, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Las Lajas, Loncopué, Picún Leufú, Piedra del Águila y Arroyito. En estas áreas, se llevaron a cabo los controles correspondientes, los cuales revelaron un alto nivel de infracciones en las estaciones de servicio relacionadas con la manipulación indebida de tarjetas.

Frente a esta situación, Tomasini recomendó enfáticamente que los consumidores no permitan que sus tarjetas sean llevadas a otros lugares para realizar los pagos. Además, aclaró que las inspecciones no tienen una finalidad punitiva hacia los comercios, sino que buscan protegerlos, ya que la manipulación de tarjetas está prohibida y puede acarrear sanciones económicas para los establecimientos.

El director informó que su equipo mantuvo reuniones con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, Carlos Pinto, con el fin de trabajar en conjunto en el desarrollo de políticas y capacitaciones para los trabajadores del sector. "Nuestro objetivo no es multar, sino cambiar las conductas. Si hay buena voluntad, incluso es posible que las sanciones sean perdonadas", destacó Tomasini.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los consumidores para que mantengan siempre el control de sus tarjetas. Recomendó que nunca pierdan de vista el plástico y que, en lo posible, paguen utilizando mecanismos inalámbricos. Si deben hacerlo en un dispositivo tradicional, es preferible que sean ellos mismos quienes coloquen la tarjeta sobre el terminal de cobro.