El Sindicato Petrolero de Santa Cruz se movilizó afuera de Casa de Gobierno el lunes por la tarde, tras acatar la conciliación obligatoria y levantar el paro contra la empresa Interoil. . Manifestaron sus reclamos ante la falta de inversión, distintas irregularidades por parte de la empresa y la ausencia del Estado.

Durante la asamblea petrolera se pidió "mayor compromiso y responsabilidad" por parte de la gobernadora, Alicia Kirchrner y sus ministros. “Si no están a la altura de las circunstancias deben dar un paso al costado. No queremos más ministros de pechos fríos que no defiendan a los trabajadores santacruceños”, planteó Pedro Luxen, integrante de Comisión Directiva.

El dirigente afirmó que “acá hay un responsable y es el Instituto de Energía que en enero del 2020 entregó áreas a una operadora que ni siquiera conocía dónde estaban los yacimientos. El resultado lo tienen acá: yacimientos completamente destrozados, cuando en el 2016 la producción era 10 veces más”, puntualizó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Por su parte, el secretario adjunto de la comisión directiva central, Rafael Guenchenén, apuntó directamente “no se equivoquen, el petróleo no es de ellos, el gas no es de ellos. Las reservas petroleras son de los santacruceños y las están entregando".

"Tendría que haber ministros detenidos, porque están dejando que se roben nuestros recursos”, concluyó el dirigente, según publica La Vanguardia del Sur.