Este lunes, se lleva adelante un reclamo de marineros de flota amarilla en el puerto de Caleta Paula de la localidad de Caleta Olivia, Santa Cruz.

Según informó La Vanguardia Noticias, Javier Maldonado, vocero de la Fundación Flota Amarilla sostuvo que el reclamo se debe a que ahora, las naves que ingresen al muelle, no pueden excederse de una determinada línea de flotación.

De esta manera, explicó como ejemplo, que antes se podían cargar unos 450 cajones de merluza. Sin embargo, ahora no pueden superar los 250. Pero lo que mas les indigna, son los tratos de la nueva jefa de la dependencia naval.

En este sentido, Maldonado señaló que nunca los convocó a dialogar y además, tiene actitudes autoritarias.

El impacto de las nuevas restricciones

Por lo sucedido, el vocero remarcó que hay un impacto negativo, en cuanto a menores ingresos, durante la temporada de merluza. La misma inició el pasado mes de febrero y dura aproximadamente seis meses.

Unos 3 mil policias negocian con Provincia el pago de un juicio por mala liquidación de haberes

Además, aclaró que afecta a los estibadores de la banquina chica y a las plantas procesadoras.

El bloqueo

Tras la medida tomada por los marineros, no se permite el ingreso de camiones cisternas para cargar combustibles en la planta de almacenamiento, que está dentro del perímetro y tampoco pueden ingresar vehículos de otras empresas.

Asimismo, según indicaron habría una reunión entre los propietarios de los buques de costa y la jefa de la repartición naval.

La palabra de un estibador

“El problema es con más nuevas directivas que viene de prefectura, se tienen que sentar a negociar las empresas y la prefectura de Caleta Olivia”, reveló Walter Uribe, referente de los estibadores a RVN 95.3.

“Los dueños de los barcos decidieron ir a descargar en Comodoro Rivadavia y nos dejan sin trabajo a nosotros. La temporada de merluza viene siendo buena en la zona, no queremos perder ni tiempo, ni dinero”, agregó.

Robos y fallas en el botón antipánico de taxistas en Comodoro: qué medidas de seguridad reclaman los choferes

“Hace cinco días que estamos sin trabajo, no dejan ingresar los camiones al puerto. Si no trabajamos no cobramos”, remarcó y se refirió al gobierno provincial que “brilla por su ausencia, de hecho vienen a sacarse la foto y nunca se reúnen con los trabajadores”.

"Estamos en el medio del problema entre dos empresas y prefectura". Nosotros vamos a esperar el día de hoy que hay una reunión si esto continúa tomaremos otras medidas con los trabajadores”, cerró Uribe.