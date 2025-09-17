Un inesperado desborde de un canal de riego generó complicaciones este miércoles en Vista Alegre Norte, donde el agua comenzó a filtrarse en patios de viviendas ubicadas entre las calles 14 y 15. La situación encendió las alarmas porque la zona, con casas construidas a un nivel más bajo que la ruta y los canales, se vio rápidamente afectada.

El operativo de emergencia

Ante el avance del agua, los vecinos alertaron a bomberos voluntarios y a Defensa Civil municipal. Dos dotaciones trabajaron con motobombas para bajar el nivel del canal, que estaba casi obstruido por malezas. Para realizar las tareas fue necesario cruzar equipos sobre la Ruta 7, lo que obligó a cortar totalmente el tránsito vehicular.

El desvío se realizó por caminos rurales hacia el norte, lo que generó importantes demoras en el tránsito, sobre todo en horas del mediodía. En el lugar también trabajó personal de la Comisaría 49 y de Protección Ciudadana, que advirtieron sobre el riesgo de electrocución si el agua alcanzaba las conexiones eléctricas domiciliarias.

Reclamos vecinales

Los habitantes de la zona recordaron que desde hace meses reclamaban a una empresa frutícola el mantenimiento del desagüe, por el deterioro que podía derivar en un desborde. La calle 14 concentra chacras, viviendas y actividad comercial vinculada a la ruta, como salones de fiestas, puestos gastronómicos y empresas del sector petrolero.

El problema evidenció, una vez más, la tensión entre el crecimiento urbano ligado a Vaca Muerta y la necesidad de preservar los canales de riego, que fueron el motor productivo de la región durante gran parte del siglo pasado.

El Consorcio de Riego de Centenario y Vista Alegre, que administra los sistemas de agua en la zona, fue notificado de la rotura. La institución, con unos 400 socios activos, cobra un canon de mantenimiento de 3.000 pesos por hectárea productiva. Sin embargo, enfrenta dificultades de financiamiento debido al avance de los loteos y el desarrollo inmobiliario, que reducen la superficie frutícola tradicional.