La Ruta 7 en Centenario volvió a ser escenario de una protesta este jueves, cuando familias de la Escuela 204 decidieron sostener el corte iniciado el día anterior. Desde las 8 de la mañana, los manifestantes bloquearon el tránsito entre las calles 8 y 9, con el objetivo de visibilizar un problema que aseguran lleva más de tres años sin resolverse: la falta de condiciones seguras para el acceso al establecimiento educativo.

La escuela quedó en una posición crítica tras la obra de ensanchamiento de la ruta petrolera. Si bien se construyó una pasarela peatonal, la misma aún no puede utilizarse, y los guardarraíles instalados para protegerla terminaron bloqueando el ingreso vehicular.

Antes de la obra, los automovilistas podían detenerse en un camino colector para dejar a los estudiantes, pero esa maniobra ahora es inviable. La situación se agrava en los horarios de ingreso y salida, cuando el tránsito de camiones petroleros se intensifica.

Padres y madres denuncian riesgos

“El retorno por la calle 9 es muy complicado y peligroso. No hay espacio para estacionar, los autos se amontonan y los camiones no frenan”, explicó un padre durante la protesta.

Otra mamá agregó: “Queremos saber quién se hace cargo de la cartelería y la señalización, si es Vialidad o la empresa que hizo la obra. Hoy la escuela quedó atrapada en medio de la ruta y nadie piensa en los chicos”.

La Escuela 204 recibe diariamente a unos 200 estudiantes en turnos mañana y tarde. La mayoría de las familias depende de vehículos particulares para trasladarlos, lo que genera embotellamientos y maniobras riesgosas en una zona que carece de cartelería, señalización adecuada y espacio suficiente para la circulación.

Un reclamo que se extiende en el tiempo

Los padres y madres aseguran que llevan más de tres años gestionando sin resultados y que la protesta se mantendrá hasta obtener respuestas concretas. El primer corte se realizó el miércoles en el mismo tramo de la Ruta 7, sin que hubiera acercamiento de autoridades provinciales ni municipales.

El reclamo busca que se defina con claridad qué organismo es responsable de garantizar las medidas de seguridad: si Vialidad o la empresa a cargo de la obra. En paralelo, la comunidad educativa exige soluciones inmediatas para reducir el riesgo en el ingreso y egreso de los estudiantes.