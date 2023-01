La medida anticipada por la Cámara Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), que podría entrar en vigencia desde el 1 de febrero próximo, se origina en las demoras para recibir la acreditación de los pagos y las elevadas comisiones que deben pagar por el uso de ese sistema.

Esta agencia consultó en estaciones de Comodoro y norte de Santa Cruz, desde donde trascendió que no se conocen inconvenientes de ese índole en la zona, aunque reconocieron que puede tratarse de problemas más verificables en el centro y norte del país.

Por otro lado, se cree también que el planteo se vincula con estaciones de servicio que no se vinculan a la marca YPF, ya que con la compañía semi estatal, en particular no se registra ese tipo de demoras, al menos hasta ahora.

De llegar a cumplirse con la medida, según se desprende de esas expresiones, afectaría a determinadas marcas, pero no a todas, en especial las denominadas de ‘bandera blanca’, es decir las estaciones que no están integradas a operadoras petrolera.