El pasado viernes 18 de julio se cumplieron seis años del brutal crimen de Zulma Malvar en Santa Cruz. El asesinato de la conocida ginecóloga conmovió a toda la provincia patagónica. El hecho sucedió el 18 de julio de 2019, sin embargo, desde ese momento a esta parte, hubo sospechas, pruebas contaminadas y un femicida que nunca pudo ser detenido.

En las últimas horas se concretó la “marcha del silencio” , convocada por familiares y amigos de Zulma. El encuentro se realizó el viernes 18 a las 19:30 horas en la ciudad de Puerto San Julián.

Luego del encuentro, Alejandro hijo de la mujer, agradeció a todas las personas que estuvieron presentes acompañándolos en este pedido de justicia. Salvaje ataque en Chubut: un hombre fue asesinado a puñaladas y su hermano resultó herido

“Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado, en la parte virtual desde redes sociales desde una foto, un video, compartir una publicación, comentar, como así en la marcha en vehículos aun con clima adverso, filmar, sacar fotos, en lo que hayan hecho y cada uno sabe cómo colaboró en este día y no quiero dar nombres porque saben quienes son y no me quiero olvidar de nadie, sobre todo porque nos han dado un poquito de su tiempo en visibilizar nuestro pedido de justicia por Zulmita y para nosotros es re importante en estos tiempos tan difíciles”, señaló. “Seguiremos en nuestra búsqueda de la verdad, de pie”, agregó.

EL CRIMEN DE ZULMA

Zulma Malvar trabajaba como ginecóloga en el Hospital de la localidad de Puerto San Julián. Esa mañana debía presentarse para realizar una cesárea, sin embargo nunca llegó.

Luego, fue su hijo Alejandro quien se acercó hasta la vivienda y encontró su cuerpo en el patio. Uno de los aspectos llamativos es que la casa no estaba forzada, por lo que la víctima conocía a su agresor y también se descartó el robo porque no faltaron objetos de valor. Asimismo, tampoco pudieron recuperar el video de una cámara de seguridad de la zona, que daba a la vivienda de la ginecóloga.

Sin embargo, desde el momento en que comenzó la investigación por parte de la policía y la fiscalía, la situación estuvo marcada por negligencias y errores. Según informó La Opinión Austral, muchas personas ingresaron a la vivienda de la víctima y, por lo tanto, también contaminaron la escena del crimen.

De esta manera, la familia de Zulma criticó la forma en la que se llevó a cabo la investigación. Incluso, la familia de Zulma reveló que el presunto sospechoso también había estado en ese momento, sacando fotos del lugar.

Luego, la familia de la mujer comenzó a ser sospechada, sin embargo, Alejandro se sometió a una prueba de ADN y constataron que no estaba implicado en el hecho. No obstante, el tiempo transcurría y la investigación no arrojaba resultados positivos sobre el autor del femicidio.

De esta manera, se llevaron a cabo marchas, movilizadas por vecinos y familiares, quienes exigieron justicia y el esclarecimiento del crimen. Finalmente, la causa quedó suspendida hasta la búsqueda de nuevas evidencias relevantes.

“Pareciera que fue ayer esa última merienda en su casa. Todo esto es como un mal sueño y el tiempo solo es una ilusión que se desvanece poco a poco”, concluyó Alejandro, el hijo de Zulma Malvar.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR