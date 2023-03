Realizaron un abrazo simbólico al Biología Marina

Familias de estudiantes de la Escuela N° 704 “Biología Marina” realizaron este lunes 6 de marzo un abrazo simbólico a la institución que estará cerrada durante - al menos - 8 meses por tareas de refacción. Días atrás, el ministro de Infraestructura de la Provincia, Gustavo Aguilera, afirmó que los alumnos tuvieron que ser reubicados para cursar el año en otro establecimiento.

“El principal motivo es que seamos más, somos 560 familias, hay fuentes laborales que cuidar. No aflojemos”, pidió uno de los padres. “Queremos un lugar fijo, que se respete el respeto de los chicos a la presencialidad. En las demás instituciones ya empezaron las clases y acá no hay nada”, agregó.

“Ibamos a tener clases en módulos que no conocemos, no se vio movimiento de suelo, no sabemos del proyecto de obra. Los directivos no tienen en claro qué es el lo que va a llegar”, añadió previo al abrazo simbólico.

Padres y madres del Biología Marina buscan saber dónde cursarán sus hijos

“Lo que más preocupa es que la desidía es hasta último momento. Yo veía en ADNSUR después del aviso simbólico que iban a poner las aulas módulos pero todavía no vimos nada”, remarcó una de las madres. “Que esperanzas tengo de que mi hijo pueda hacerle competencia a otros en la universidad”, añadió.

Realizarán un abrazo simbólico al Biología Marina

“Queremos un establecimiento como corresponde, no en dos lugares ni estar sentados en el suelo”, comentó otro de los padres que exigieron una respuesta concreta en las inmediaciones del Biología Marina.

LA PALABRA DEL AGUILERA

El ministro de Infraestructura de la Provincia, Gustavo Aguilera, admitió que si bien ya se hicieron tareas de refacción el año pasado, ahora surgieron problemas de filtraciones de las napas. “Hay que trabajar con mucha profundidad en toda la estructura del edificio y nos va a llevar entre seis y ocho meses".

La Escuela había estado cerrada desde enero de 2020, cuando se inició una obra de recambio de cañerías de gas, por lo que a raíz de las demoras provocadas por la pandemia ese año, en la práctica el edificio reabrió a principios de agosto de 2021.