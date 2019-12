BUENOS AIRES (ADNSUR) - Una empleada del Consejo Escolar del partido bonaerense de Almirante Brown le pidió a a una mujer que se cubra el pecho mientras alimentaba a su beba, en el marco de la realización de un trámite. Este viernes se realizará una "teteada", en repudio a los insultos que recibió una mujer de parte, cuando le impidieron que amamantara a su bebé.

La medida también contará con una charla abierta organizada por la agrupación Mamakilla, una asociación civil que brinda apoyo a familias gestantes. La damnificada, Antonella Ferrer publicó el hecho en sus redes sociales, donde denunció que la empleada Patricia Gama le preguntó si tenía algo para cubrirse el pecho cuando amamantaba a su hija de un año en medio..

"Me dijo que era una ordinaria que no podía andar con el pecho descubierto y menos en un edificio público, que ella no tenía por qué estar mirando", contó la joven. "No puedo creer que en estos tiempos sigan ocurriendo este tipo de escenas, comentarios y que se siga juzgando un acto tan sublime y natural como es el de amamantar", dijo a Crónica.

Por su parte, el Consejo Escolar emitió un comunicado este jueves y señaló que se tomarán "las medidas disciplinarias del caso".

"El Consejo Escolar de Almirante Brown expresa su repudio ante el accionar de una trabajadora que cumple funciones en este organismo, quien en el día de hoy tuvo una actitud que no se condice con los principios y valores que sostenemos, al pedirle a una mujer que se encontraba amamantando que se cubra, ejerciendo el tiempo violencia verbal contra ella", indica el texto.

Y cierra: "Desde este organismo se llevan a cabo diversas acciones tendientes a interpelar prácticas retrógradas aportando a la deconstrucción de viejos paradigmas y a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa".