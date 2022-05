Realizarán en Comodoro un "abrazo simultáneo" para pedir castraciones masivas de perros

Viviana Binder es animalista. Ella se define así, porque no solo lucha por los derechos de los animales como perros y gatos, sino de todos, al igual que de las personas. "Si mejora la calidad de vida de los animales, también sucederá con las personas", describe. Este sábado se llevará a cabo una movilización en todo el país para exigir que la acción para equilibrar la población de animales sea genuina y responda a las seis consigas: masiva, gratuita, temprana, sistemática, extendida y no excluyente.

"Vemos que muchos municipios dicen que castran, pero no lo hacen de forma sistemática. En Comodoro no cumplen con las 6 características; entonces es imposible que el servicio de salud prospere, porque hay un solo punto en la ciudad, no son tempranas, hay mucho rechazo”, indicó la animalista. Lo masivo de la consigna es lo más relevante, "sobre todo en Comodoro, donde se necesitan castrar 160 perros y gatos por día, para esterilizar al 20% de la población como hicieron en otros municipios para controlar este problema", explica Binder.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Quienes se movilizan exponen que si se castra con estas 6 consignas habrá resultados en un año, pero como no se hace es imposible ver resultados. Por ello, mañana a las 16 horas se concentrarán en la plaza de la escuela N° 83 para visibilizar la problemática y exigir el acompañamiento del estado en todos sus niveles.

“Un programa de castración masiva lo que hace es evitar accidentes de tránsito, enfermedades zoonóticas como la rabia. Pero si vas caminando por la calle y te muerden los perros hay que castrar; si tenés muchos perros en tu barrio hay que castrar, porque a los perros hay que castrarlos. No existe otra solución”, indicó.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

Al mismo tiempo,describió que quienes quieran participar y no tengan cómo hacerlo, podrán trasladarlo hasta Comodoro, como expone el flyer:

NO MÁS LA PALABRA MASCOTAS ¿POR QUÉ?

“Nosotras la palabra mascota no la usamos porque estamos en contra del mascotismo; mascota refiere a una cosa, a un objeto, y nosotros lo que queremos es sacar a los animales de ese contexto de objeto. Es como decir `yo quiero tener un hurón` cuando éstos son animales que no deben ser domesticados”, describió Binder enfáticamente. La realidad social cambia y el lenguaje también, para transformar y poco a poco entregar otras posibilidades a los animales.

El próximo jueves es feriado nacional: ¿Será "puente" y se convertirá en fin de semana largo?

Al mismo tiempo, la activista expresó que de esta forma no solo se defienden los derechos de los animales, sino de las personas porque cuando piden castraciones masivas lo que pretenden es mejorar la vida de las personas.

"Lo que hacemos es equilibrar la cantidad de animales y personas, para que haya tantos hogares como animales disponibles... Ahora hay más animales que hogares disponibles", indicó.

"Estamos en contra de los refugios porque es imposible que la gente adopte, porque ya hay una sobrepoblación; ya no hay hogares, nos cuenta muchísimo dar en adopción animales. En municipios donde se da este programa hay listas de espera de adopción de animales”, precisó.