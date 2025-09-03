Este miércoles por la mañana, funcionarios municipales realizaron una recorrida por el sector comprendido entre las avenidas Alsina e Hipólito Yrigoyen para supervisar las tareas de reacondicionamiento que comenzaron esta semana. La intervención busca mejorar la seguridad de vecinos y comerciantes de la zona, al mismo tiempo que mitiga el avance del cerro sobre las viviendas.

Uno de los ejes centrales de la obra es la estabilización del cerro que se encuentra detrás de las viviendas y locales comerciales. La acumulación de sedimentos y las filtraciones de agua de lluvia han generado deterioros en construcciones, por lo que se realizan tareas preventivas para frenar el avance y resguardar la infraestructura.

Al respecto, el secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, indicó que “se va a trabajar sobre el suelo con maquinaria para evitar que el cerro siga invadiendo y afectando a las viviendas que están ubicadas abajo”, y destacó que el objetivo es “mejorar el sector y preservar el perímetro de las viviendas que están siendo afectadas”.

Seguridad y limpieza del sendero peatonal

Otra de las acciones en marcha es la limpieza y el desmalezamiento en el sendero peatonal de la avenida Alsina. Los grandes arbustos que impedían la visibilidad fueron retirados, lo que contribuye a una mayor seguridad para quienes transitan diariamente por la zona. “El trabajo de limpieza busca evitar que malvivientes se escondan entre la maleza y la basura y generen hechos de inseguridad”, explicó Gómez.

A estas tareas se suma la poda de arbustos y la reposición del sistema de luminarias, ejecutadas por el área de Conservación y Mantenimiento.

Un sector en transformación

El secretario de Control Urbano señaló que el saneamiento del área se complementa con la intervención en viviendas abandonadas y en aquellas que todavía son habitadas y siguen afectadas por el movimiento del cerro.

“Nos restaba esta parte donde hay viviendas que fueron abandonadas, otras que están siendo ocupadas todavía. Con estas acciones buscamos darle solución a un problema que se arrastraba desde hace tiempo”, afirmó.

Las tareas de reacondicionamiento continuarán durante la primera semana de septiembre, en el marco de un plan integral de recuperación del sector céntrico, que apunta tanto al saneamiento ambiental como a la seguridad de los vecinos y comerciantes de la zona.