En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, este martes se realizó en Comodoro un nuevo operativo de inmunización en el CAPS del barrio Pietrobelli, ubicado en Alem 1125, con un horario de atención extendido hasta las 18.

De la actividad de vacunación participó Cristóbal Cuadrado, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el secretario de Salud de Comodoro, Jorge Espíndola, y Daniela Carreras, a cargo del programa ampliado de inmunización de la provincia.

“La decisión de vacunarse puede cambiar la vida de la familia, de nuestros niños, de nuestra comunidad. Y en esta semana de la vacunación recordamos particularmente que las vacunas en los últimos 50 años han salvado más de 150 millones de vidas, más de 100 millones de niños menores de un año han salvado sus vidas gracias a las vacunas que son eficaces, seguras y gratuitas, y están disponibles para toda la comunidad”, remarcó Cuadrado, en diálogo con ADNSUR.

Sobre las tareas realizadas durante su visita a Comodoro, señaló: “Hemos tenido una reunión con los equipos de nivel provincial, con el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que despliega acciones durante todo el año. Hemos estado en el Hospital Regional también, con los equipos del nivel municipal, que están haciendo un trabajo excepcional para asegurarse que las vacunas estén disponibles, para que hayan horarios ampliados y para trabajar con las escuelas”.

Por último, sostuvo: “Tenemos un gran desafío a nivel mundial, no solamente en la Argentina, no solamente en Chubut, no solamente en Comodoro. Durante los últimos años hemos tenido un retroceso de las vacunas, en la cual nuestras inmunizaciones son los niveles más bajos en los últimos 30 años”.

Desde la Comuna, destacaron la importancia de la visita del representante de la OPS. “Tomo palabras de él para potenciar y llegar más a la comunidad para poder lograr que todas las personas puedan vacunarse para cambiar un poco esta mentalidad que quedó después del COVID, donde muchos padres son reacios a que sus hijos se vacunen”, señaló Espíndola.

Sobre las tareas que se realizan a nivel local, detalló: “La gestión del intendente es trabajar mucho en territorio y en este caso hemos comenzado con la vacunación a domicilio. Ayer vacunamos a más de 50 vecinos que no pueden acercarse a ningún centro de salud”.

Por último, Carreras agregó: “En la Semana de Vacunación de las Américas, se aplican todas las vacunas del calendario que se ponen para la población. Estamos atravesando lo que es campaña de vacunación antigripal, vacunación de virus sincicial respiratorio para las personas gestantes que están en el octavo mes y además también lo que es vacunación en etapa escolar, con lo que apuntamos a niños y niñas que cumplen 11 años para que se acerquen a vacunarse”.