Después del debate presidencial del domingo pasado, Mauricio Macri salió a hablar acerca de la posibilidad de que Javier Milei sea el próximo presidente y le hizo una serie de elogios que despertaron críticas en Juntos por el Cambio. Tras esto, desde La Libertad Avanza hubo un guiño a su favor.

Ramiro Marra salió a bancar al ex mandatario en sus redes sociales y hasta le hizo una invitación inesperada. "Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos. Mauricio, ya todos saben que votás a Javier Milei, y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida a La Libertad Avanza", señaló el candidato a jefe de gobierno porteño en su cuenta de X.

Días atrás en una entrevista en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, Macri había dado por hecho que Juntos por el Cambio iba a ganar las elecciones, pero de no ser así, hizo un pedido que hizo mucho ruido puertas adentro. “Si no llegamos, espero que nuestra coalición apoye las reformas razonables”, indicó.

Tras esto, quien salió a responderle pero sin entrar en polémica fue Patricia Bullrich que le pidió que evite esos temas “sensibles”. "Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente, nuestra fuerza esta trabajando unida para ganar las elecciones", expresó en declaraciones a la Radio Urbana Play.

Por último, otro que también salió al cruce fue José Luis Espert, diputado nacional de Juntos por el Cambio, invitándolo amablemente a unirse al partido creado por Milei. "Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei", indicó en X.