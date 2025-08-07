Rafael Nadal está expandiendo su imperio empresarial con un ambicioso proyecto turístico: la llegada a Argentina de su cadena de hoteles de lujo ZEL, desarrollada en alianza con la española Meliá Hotels International.

La marca ZEL nació en 2023 con la idea de exportar el estilo de vida mediterráneo a través de un concepto hotelero basado en naturaleza, movimiento, bienestar y conexión con el entorno, que Nadal define como “un espacio para sentirse bien, activo y libre”. Los hoteles aplican el concepto de "outdoor living", con diseño que privilegia los espacios abiertos, materiales naturales y colores claros, integrándose con el paisaje.

El proyecto no solo apunta a consolidar la oferta turística de alto nivel en Argentina, sino también a generar un impacto económico significativo. Se espera que estos hoteles creen cientos de empleos directos e indirectos, activen la cadena de valor local y atraigan inversiones extranjeras en sectores vinculados con la infraestructura, conectividad y servicios turísticos premium.

QUIÉN ES RAFAEL NADAL Y DÓNDE TIENE SITUADO SUS HOTELES DE LUJO

Rafael Nadal Parera, nacido el 3 de junio de 1986 en Manacor, Mallorca, España, es un extenista español reconocido como uno de los mejores jugadores de tenis de la historia. Es especialmente destacado por su dominio en pistas de tierra batida, donde obtuvo un récord de 14 títulos del torneo Roland Garros.

Nadal alcanzó el segundo lugar en títulos de Grand Slam masculinos individuales a nivel mundial, con 22 victorias, solo superado por Novak Djokovic. Su carrera profesional comenzó a los 15 años, y a lo largo de su trayectoria ha sido número 1 del ranking ATP durante 209 semanas.

Además de sus múltiples éxitos en el tenis, Rafa Nadal conquistó numerosos títulos en Masters 1000 y ha ganado medallas de oro olímpicas tanto en individual como en dobles. Fue una figura clave en la victoria de España en la Copa Davis y es conocido por su estilo de juego zurdo con un potente golpe de derecha con mucho topspin. Tras su retiro del circuito profesional, el exdeportista diversificado su carrera con emprendimientos en gastronomía, tecnología y hotelería, consolidándose como un empresario global con visión de futuro

Precisamente y además de la hotelería, es socio de reconocidos restaurantes de alta gastronomía y espectáculos como Tatel (Madrid, Ibiza, Beverly Hills) y Zela (Ibiza, Londres), y participa en la tecnológica Homyhub, enfocada en soluciones para hogares inteligentes. También posee propiedades inmobiliarias en Mallorca. Esta transición hacia un modelo de negocios que integra bienestar, diseño y turismo de lujo consolida su imagen como un empresario global con visión de futuro.

LA MILLONARIA INVERSIÓN DE RAFAEL NADAL EN ARGENTINA: QUÉ CIUDADES ELIGIÓ

El extenista, ya retirado del circuito profesional, planea una inversión de 200 millones de dólares en los próximos cinco años para establecer siete hoteles en destinos estratégicos del país, incluyendo Bariloche, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Posadas, Salta y Ushuaia, donde comenzaría el primer hotel ZEL en Sudamérica hacia finales de 2026, detalló iProfesional.

Aunque el diseño específico para Argentina aún no se divulgó, se anticipa que respetará esta identidad y propondrá experiencias de turismo de naturaleza, como recorridos por glaciares y avistaje de fauna autóctona, especialmente en la Patagonia, una región que combina belleza natural con alto atractivo para viajeros internacionales.

Hasta la fecha, ZEL cuenta con establecimientos operativos en España (Mallorca, Costa Brava) y en República Dominicana (ZEL Punta Cana), y prevé su expansión hacia México y Europa.

La llegada a Argentina es una señal clara de la ambición por posicionarse como una marca global de lujo en el sector hotelero. La cadena mantiene negociaciones avanzadas con Meliá para concretar los hoteles, aunque no hay acuerdos finales ni fechas cerradas, aparte de que el primer hotel en El Calafate sería el puntapié inicial en la región sudamericana.