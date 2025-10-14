Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

En las horas previas a que el INDEC difunda el dato oficial de inflación de septiembre, es útil retomar el informe del Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, actualizó la “radiografía del bolsillo” en Comodoro Rivadavia. Si bien está elaborado en base a datos de agosto, la variación que se anticipa desde el mismo Observatorio sería algo inferior al 2%.

El estudio estima los ingresos familiares necesarios para cubrir las distintas canastas de consumo en la ciudad, utilizando como referencia el modelo de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el análisis del Observatorio, los valores reflejan “la realidad de una economía local altamente presionada por los costos de vida y por un nivel salarial que, en muchos casos, ya no garantiza estabilidad en el consumo básico”.

LOS UMBRALES DE INGRESO: DE LA INDIGENCIA A LA CLASE ACOMODADA

En agosto, una familia tipo (dos adultos y dos niños) necesitó superar el millón y medio de pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Las franjas de ingreso mensual se distribuyeron de la siguiente manera:

Situación de indigencia: hasta $679.973

hasta $679.973 Pobreza no indigente: entre $679.973 y $1.516.341

entre $679.973 y $1.516.341 No pobres vulnerables: entre $1.516.341 y $1.819.609

entre $1.516.341 y $1.819.609 Sector medio “frágil”: de $1.819.609 a $2.274.512

de $1.819.609 a $2.274.512 Sector medio o “clase media”: entre $2.274.512 y $6.065.364

entre $2.274.512 y $6.065.364 Clase acomodada: por encima de $6.065.364

La amplia brecha dentro del segmento medio —que abarca desde algo más de 2,2 millones hasta más de 6 millones de pesos— evidencia las marcadas diferencias de consumo y ahorro que conviven dentro de la misma categoría social.

SALARIOS FORMALES: ENTRE LA FRAGILIDAD Y LA POBREZA

El informe cruzó los datos de ingreso con los salarios privados formales de la región, cuyo promedio mensual en agosto fue de $2.458.282 “de bolsillo”.

Aunque esa cifra ubica al trabajador promedio dentro del rango inferior de la clase media, las diferencias sectoriales son profundas:

Por encima del promedio (4 ramas): Explotación de minas y canteras (aun con una pérdida de casi 7 mil empleos en hidrocarburos este semestre), electricidad, gas y agua, servicios financieros y construcción.

Explotación de minas y canteras (aun con una pérdida de casi 7 mil empleos en hidrocarburos este semestre), electricidad, gas y agua, servicios financieros y construcción. Sector medio “frágil” (4 ramas): Pesca, industria manufacturera, transporte y comunicaciones, y servicios comunitarios o personales.

Pesca, industria manufacturera, transporte y comunicaciones, y servicios comunitarios o personales. Cerca de la línea de pobreza (4 ramas): Comercio, salud, hotelería y restaurantes, y servicios inmobiliarios.

Por debajo de la línea de pobreza (2 ramas): Agricultura y ganadería, y enseñanza privada. En estos últimos rubros, los ingresos no alcanzan el millón de pesos mensuales, situándose por debajo del umbral de pobreza.

PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO

El Observatorio midió también la evolución del Índice de Accesibilidad a la Canasta Básica Total (IACBT), que relaciona el salario medio con el valor de la canasta.

Desde diciembre de 2022, cuando el salario medio equivalía a 2,46 canastas básicas, la relación cayó a 2,11 en junio de 2025. En los valores sin aguinaldo, el IACBT pasó de 1,78 en agosto de 2023 a 1,50 en agosto de este año, reflejando una pérdida sostenida del poder de compra de los trabajadores formales.

EN LA ANTESALA DEL NUEVO DATO DE INFLACIÓN

Los valores corresponden a agosto, pero el escenario podría cambiar en las próximas horas: el INDEC publicará el índice de inflación de septiembre, y desde el Observatorio estiman que la canasta podría haber aumentado un 1,85% mensual, apenas por debajo de las proyecciones privadas que anticipan un registro algo superior al 2%.

Ese incremento implicará una redefinición inmediata de los umbrales de pobreza y clase media, con impacto directo sobre el costo de vida en Comodoro Rivadavia.

“En términos reales, una inflación de 1,8% o 2% mensual mantiene la tendencia de desaceleración, pero en una economía que no recupera el ingreso real, cada punto adicional se traduce en más hogares vulnerables”, advirtió un analista del sector.