El transporte público que une a Rada Tilly con Comodoro Rivadavia se encuentra suspendido este jueves 14 de diciembre por una medida de fuerza de sus trabajadores.

La empresa Expreso Rada Tilly comunicó - a través de sus redes sociales- que “debido a la falta de subsidios, se nos hace imposible afrontar la totalidad del pago de haberes del personal”, y por esta situación, es que el sindicato UTA decidió no permitir ingresar ni salir de la base al personal hasta tanto no sea abonado el mismo. "Por lo tanto, el 14 de diciembre no habrá servicio'.

Desde la empresa de transporte pidieron disculpas a la población por los inconvenientes. “Trataremos de resolverla a la mayor brevedad”, manifestaron.

El lunes podría haber un paro de colectivos de Expreso Rada Tilly

Días atrás, desde la UTA a nivel local habían advertido con la posibilidad de iniciar una medida de fuerza por los retrasos salariales.

“Estamos en alerta por el atraso en el pago de los salarios. Si no se resuelve en lo que queda de esta semana, iremos a un paro el lunes”, había advertido Alejandro Quinteros en contacto con Actualidad 2.0.