Rada Tilly cumple 77 años y, como cada julio, lo celebra con una nutrida agenda de actividades culturales, deportivas y comunitarias. La intendenta Mariel Peralta destacó el valor de esta fecha para fortalecer la identidad de la ciudad y remarcó que, a pesar del contexto económico complejo, su equipo sigue gestionando con foco en obras públicas, servicios y planificación a futuro.

“Para nosotros se festeja todo el mes prácticamente. Mañana (jueves 24 de julio) es el acto institucional a las 11 de la mañana en el Centro Cultural, en donde nos reunimos todos los vecinos, como todos los años, a celebrar un poco la historia y la identidad de nuestro del lugar que elegimos.”

Peralta resaltó que las celebraciones ya comenzaron el fin de semana pasado y continuarán en los próximos días con espectáculos, encuentros de bandas y propuestas culturales para todas las edades.

“Venimos festejando ya desde el fin de semana, con muchísimas actividades y eventos desde las diferentes secretarías. El viernes tenemos la última función de la del Salto de Darwin, una obra que hicimos en coproducción con el Teatro Nacional Cervantes. El fin de semana pasado hicimos también la búsqueda del tesoro con para chicos en el área natural protegida, donde tuvimos más de 90 chicos, también un espectáculo en el centro cultural.”

“Este fin de semana tenemos un encuentro de bandas, tenemos Funky Blinders, que también van a estar el domingo. Tuvimos la corrida del día de la amistad, también desde el área de deporte.”

Las actividades por el aniversario son, según Peralta, una oportunidad para profundizar el sentido de comunidad en Rada Tilly.

“En el marco del aniversario nos gusta celebrarlo, nos gusta mirarnos a los ojos, poder decirnos feliz cumpleaños, tener gestos entre vecinos, que es algo que venimos fomentando desde hace muchísimos años, es el momento para encontrarnos como comunidad, mirar hacia atrás, pero también en pensar o cómo queremos que sea el futuro de nuestra ciudad.”

“Y la idea, el gesto al vecino no tiene que ser un presente, tiene que ser un saludo distinto, tiene que ser recordar que este mes es nuestro aniversario, que cumplimos 77 años de historia. Así que la idea nuestra es construir esa identidad ratilense, que está muy clara y que todas la sentimos, pero que tenemos que contagiarla. Tenemos que manifestarla, porque es esa identidad, esa esencia, la que se mantiene incolumne mientras tenemos una ciudad que claramente crece.”

EL CAMINO JUAN DOMINGO PERÓN: UNA OBRA COMPLEJA Y PRIORITARIA

Peralta también fue consultada sobre el camino Juan Domingo Perón que se encuentra inhabilitado por razones de seguridad. En este sentido, señaló que “es una de las gestiones o de las obras que necesitamos gestionar a nivel local y, por supuesto, que sigue teniendo prioridad. Es una de las más complicadas en términos de resolución, porque este camino está inhabilitado porque hay una falla, un movimiento de suelos dentro de la traza original del camino, lo que produce que no sea un un camino seguro para la circulación”.

“La decisión que se tomó fue porque no se podía garantizar la seguridad de quienes circulan por el camino, y no podemos nosotros habilitar. Si bien en algún momento se intentó habilitarlo provisoriamente, los movimientos hicieron que en el corto plazo no se pudiera seguir utilizando por cuestiones de seguridad. Esto implica que para poder habilitarlo se necesita una obra importante, pero que para poder llegar a esa obra primero debemos saber exactamente cuál es la falla y cuáles son los movimientos que se producen en el cerro, para que esa obra sea una obra definitiva”, agregó.

“Hoy estamos buscando el financiamiento para poder realizar ese ese estudio. Esto lo estamos trabajando con el la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de la Provincia, que es a partir de un acuerdo y un convenio que se firmó entre la provincia y el municipio de Comodoro, es quien tiene hoy la responsabilidad de buscar la forma de poder financiar este este estudio de suelos, que es un estudio importante para luego poder definir cuál sería el proyecto definitivo o que pueda dar una solución definitiva a la circulación por ese camino”, explicó.

LA GESTIÓN EN MOMENTOS COMPLICADOS

“A muchos les tocó gestionar en momentos incómodos o momentos complicados económicamente. Este es uno de los tantos de estos momentos”. señaló Peralta. Además, sostuvo que el mayor impacto económico para los municipios se origina en la situación de la cuenca petrolera, integrada por yacimientos maduros cuya producción atraviesa un declino natural”.

Esta situación, indicó, afecta directamente los ingresos municipales por regalías y se agrava por la caída en la coparticipación nacional, vinculada a la desaceleración económica y a la merma en la actividad comercial. Frente a este escenario, destacó la necesidad de ser resilientes, repensar la gestión y optimizar al máximo el uso de los recursos disponibles.

LAS OBRAS EN MARCHA Y EL COMPROMISO DE LOS VECINOS

"Sin ninguna duda es el área de obras públicas de todas las ciudades, son las que más resiente esta situación. Pero la operación propia de todo municipio, especialmente un municipio de Rada Tilly, que es un municipio que brinda muchísimos servicios, que presta servicios en su centro municipal de salud, que tiene actividades y todos los años más actividades en en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Deporte, que queremos posicionarnos como una ciudad de turismo sostenible y sustentable, y esto implica, por supuesto, mayores recursos, debemos avanzar primero con una gestión sumamente eficiente en la administración de los recursos", reconoció.

“Y después, con un agradecimiento especial al compromiso por parte de los contribuyentes y de la gente que ha mantenido su cumplimiento en el pago. Y esto permite que la operación del municipio sea posible. Más allá de las decisiones a nivel nacional, que han afectado o han paralizado, en nuestro caso, dos obras importantes de pavimentación que eran muy esperadas por los vecinos. Hoy estamos avanzando en la posibilidad en seguir con el plan de pavimentación. Estamos avanzando con tres pluviales que son importantes para para la ciudad, con la refacción de espacios públicos, con definiciones en términos de obras públicas, que si bien no son las grandes obras que necesitamos o que hemos buscado financiamiento porque son de mayor envergadura que cualquier presupuesto municipal, no nos hemos detenido en avanzar con estas obras que son importantes para la ciudad”, indicó.

LA CANDIDATURA DE MENA Y ANA CLARA ROMERO

Finalmente, Peralta expresó su respaldo a los candidatos Gustavo Mena y Ana Clara Romero , de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre.

“Tanto Gustavo Mena como Ana Clara Romero, han demostrado tener una trayectoria, compromiso y convicción con los intereses de de la provincia. Y por supuesto, en concordancia con lo que se propone o el camino o el rumbo elegido desde el gobierno provincial liderado por el gobernador. Así que considero que tenemos una lista muy sólida, una lista que puede demostrar gestión, que puede demostrar hechos, que han tenido una trayectoria de acompañamiento a la provincia y a los distintos municipios que demuestran una posibilidad totalmente cierta de avanzar y de tener grandes posibilidades durante la elección”, concluyó.