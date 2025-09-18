Rada Tilly apuesta a la autosuficiencia alimentaria con la creación del Centro Agroecológico Municipal

El Municipio de Rada Tilly continúa con las obras del Centro Agroecológico Municipal, un espacio que busca fortalecer la producción agroecológica y fomentar el autoabastecimiento de alimentos en la ciudad.

El proyecto fue creado a partir de una ordenanza sancionada en febrero de este año y ya se encuentra en etapa de acondicionamiento del predio.

En las últimas semanas se realizaron tareas de nivelación de suelo, colocación de alambrado, pintura y forestación. Estas acciones forman parte de la primera etapa de la puesta en marcha del centro, que funcionará al oeste de la plaza ARA San Juan en un terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados.

El espacio contempla la instalación de dos invernáculos para el vivero municipal, destinados a la producción de especies forestales, ornamentales y plantines. También se construirá una compostera municipal, que servirá como plan piloto para que los vecinos puedan entregar la fracción compostable de sus residuos domiciliarios. Esta iniciativa estará acompañada de un programa de voluntariado, con el objetivo de evaluar la posibilidad de implementar un sistema de recolección diferenciada de residuos compostables en toda la ciudad.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

El centro tendrá además unidades mínimas de cultivo bajo el sistema de producción orgánica biointensiva, destinadas tanto al autoabastecimiento como a la capacitación de vecinos interesados. La huerta estará organizada en bancales parcelados para que los agricultores comunitarios puedan producir de manera asociativa. Asimismo, se dictarán cursos de huerta orgánica, cuya segunda edición está prevista para la próxima primavera.

Otro de los ejes será la formación técnica en producción agroecológica. El municipio habilitará espacios para talleres y capacitaciones que buscarán brindar herramientas prácticas a quienes se sumen a la iniciativa. La meta es consolidar un grupo comunitario de agricultores que, junto al municipio, organicen la disponibilidad y venta de parte de los cultivos. De esta manera, se generarán ingresos que contribuirán al sostenimiento del espacio.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

El secretario de Ambiente de Rada Tilly, Hernán Marraco, destacó que el proyecto permitirá “avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria con prácticas basadas en la calidad y la sostenibilidad”. Según explicó, también está prevista la integración de familias que requieran apoyo alimentario, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud.

La propuesta contó con el asesoramiento del ingeniero agrónomo Fernando Pia, especialista en cultivo biointensivo, quien colaboró en el diseño del sistema de producción que se aplicará en el predio.

El Centro Agroecológico Municipal se plantea como un espacio comunitario abierto a la participación de vecinos, instituciones y organizaciones interesadas en la producción sostenible. Además de fortalecer la producción local de alimentos, busca promover hábitos responsables en el manejo de residuos y en el cuidado del ambiente.

Una cadena de supermercados busca empleados en Comodoro: cómo postularse y cuáles son los requisitos

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Rada Tilly.