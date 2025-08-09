Durante los últimos días, varios grupos de ballenas francas australes fueron avistadas en las costas de Rada Tilly, un espectáculo natural que atrae la atención de vecinos y turistas. Sin embargo, desde el Proyecto de Investigación de Cetáceos del Golfo San Jorge emitieron recomendaciones para evitar molestias a estos animales protegidos.

"Durante esta semana nos visitaron varios grupos de ballenas francas. Probablemente durante los próximos días las veamos también", indicaron los científicos.

Recomendaciones para un avistaje responsable

Desde el organismo recordaron que la Ley Provincial N° 2381 prohíbe el acercamiento y persecusión de mamíferos marinos.

"Si te encontrás con ballenas navegando, en tabla, nadando o buceando lo correcto es alejarse lentamente, ya que puede alterarse su comportamiento y ser potencialmente riesgoso. Además su persecusión es sancionada por la autoridad de aplicación. Evitemos accidentes y disfrutemos su presencia respetuosamente", señalaron.

Registro ordenado con drones

Ante la gran cantidad de personas que intentan fotografiar o filmar a los cetáceos, los investigadores propusieron crear un grupo de comunicación para coordinar el uso de drones.

"Proponemos públicamente crear un grupo de WhatsApp, Telegram o similar, para comunicarse entre usuarios/as, pilotos/as de drones, para realizar un registro ordenado y cuidado. En el día de ayer habían 5 drones en el aire"*, explicaron.

Cabe destacar que las ballenas francas son una especie protegida y su avistaje debe realizarse con responsabilidad para no interferir en su comportamiento natural. Las autoridades locales y científicas instan a la comunidad a seguir las normativas y disfrutar de este fenómeno con respeto y precaución.