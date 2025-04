El reciente avistamiento de un tiburón azul en las costas del Área Protegida Punta Marqués (Rada Tilly) captó la atención de los amantes de la naturaleza y la fotografía. Este evento, que tuvo lugar el viernes, fue documentado por el fotógrafo Diego Cabanas, quien compartió las imágenes a través de sus redes sociales.

"Registramos a un tiburón azul nadando cerca de la superficie, frente a la reserva Punta del Marqués", indico Cabanas.

Y agregó: “Las tomas las logramos gracias al trabajo en equipo con dos grandes como Alberto Loizaga y Patricio Larrea, personal de la reserva y buenos amigos. Sin ese laburo colectivo, este momento no hubiera sido posible”.

El tiburón azul (Prionace glauca) es una especie oceánica, migratoria y nativa del Atlántico sur. No es común verlo tan cerca de la costa, pero cada tanto se aproxima siguiendo cardúmenes de peces. Que aparezca no es señal de peligro, ni mucho menos. No representa una amenaza para las personas: es un animal esquivo, que huye al notar presencia humana.

Lo más importante: su rol en el ecosistema es clave. Como todo tiburón, mantiene el equilibrio del océano regulando las poblaciones de otras especies. Verlo tan cerca es un privilegio, no una alarma.

“Necesitamos corrernos del miedo y acercarnos al conocimiento. Porque conocer es el primer paso para conservar. Compartir estos registros no solo despierta conciencia, también suma valor científico y nos recuerda lo que habita en nuestro mar”, señaló Cabanas.