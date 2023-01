Quiso alquilar un monoambiente y la respuesta del dueño la sorprendió: "Podes fumar flores, chupar, pero no..."

Una usuaria de Twitter contó que estaba en búsqueda de un departamento para ir a vivir, pero el dueño de un monoambiente en Neuquén la sorprendió al aclararle cuál era el requisito fundamental para ser inquilino de su inmueble. La joven mostró la conversación en las redes y se viralizó.

Sofia Avilez, la neuquina, escribió en Twitter: “Creo que encontré el monoambiente de mis sueños”, en un tono irónico. La joven compartió las conversaciones que tuvo con el dueño de la propiedad y sorprendió a sus seguidores.

El hombre que alquila el inmueble comenzó diciendo: “Hola, hay que hacerle cosas al departamento. Me lo entregaron así, por eso no pido el mes de depósito. Con el mes de depósito se tiene que hacerle las cosas que faltan porque no me dejaron ni focos”.

Después, el señor compartió algunas fotos del inmueble y le aclaró un acuerdo fundamental. “Se me olvidó. Mi único requisito es que el que alquila no tome merca. Podes fumar flores, chupar, cosa tuya, pero merqueros no quiero”, manifestó el propietario.

Además, el neuquino le dijo que podría dejar en 30 mil pesos el alquiler los primeros dos meses, pero después son 40 mil. Y otro detalle no menor es que le habían cortado el gas hace un par de días. “Estoy en la cochina miseria”, manifestó.

De todas formas, el hombre admitió que a su monoambiente le falta un poco de cariño. “Pasa que el año pasado se me prendió fuego y afectó la instalación eléctrica y se quemó todo”, explicó. En este contexto, ofreció bajar aún más el precio del alquiler. “Hasta 25 te puedo hacer el primer mes”, escribió.

Por último, el propietario mandó un audio en el que dijo que hay que limpiar el patio, “sacarle las cucarachas” y que ya había comprado un “coso mata cucarachas”, pero “no le he puesto todavía”, aclaró.

Después de conocer todos los detalles del inmueble, claramente la joven no quiso saber más nada de esa propiedad y continuó su búsqueda para su nuevo hogar.