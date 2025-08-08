Estos son los resultados del viernes 8 de agosto de la Quiniela de Neuquén

A la cabeza salió el número 7765. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7765
2 - 7197
3 - 3442
4 - 6886
5 - 2242
6 - 2014
7 - 2005
8 - 9698
9 - 8539
10 - 2215
11 - 3905
12 - 6428
13 - 1148
14 - 8176
15 - 8371
16 - 5590
17 - 1501
18 - 7880
19 - 8092
20 - 261

