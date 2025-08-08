Estos son los resultados del viernes 8 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 7765. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7765

2 - 7197

3 - 3442

4 - 6886

5 - 2242

6 - 2014

7 - 2005

8 - 9698

9 - 8539

10 - 2215

11 - 3905

12 - 6428

13 - 1148

14 - 8176

15 - 8371

16 - 5590

17 - 1501

18 - 7880

19 - 8092

20 - 261

