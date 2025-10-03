Estos son los resultados del viernes 3 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1544. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1544
2 - 1060
3 - 6573
4 - 290
5 - 5814
6 - 4338
7 - 9061
8 - 75
9 - 5686
10 - 4453
11 - 8945
12 - 4639
13 - 4978
14 - 7597
15 - 4141
16 - 6650
17 - 4414
18 - 8800
19 - 6944
20 - 3067

