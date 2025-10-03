Estos son los resultados del viernes 3 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1544. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1544

2 - 1060

3 - 6573

4 - 290

5 - 5814

6 - 4338

7 - 9061

8 - 75

9 - 5686

10 - 4453

11 - 8945

12 - 4639

13 - 4978

14 - 7597

15 - 4141

16 - 6650

17 - 4414

18 - 8800

19 - 6944

20 - 3067

