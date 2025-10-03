Resultados de la Quiniela de Neuquén del viernes 3 de octubre
Chequeá los números ganadores de este viernes 3 de octubre
Estos son los resultados del viernes 3 de octubre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 1544. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1544
2 - 1060
3 - 6573
4 - 290
5 - 5814
6 - 4338
7 - 9061
8 - 75
9 - 5686
10 - 4453
11 - 8945
12 - 4639
13 - 4978
14 - 7597
15 - 4141
16 - 6650
17 - 4414
18 - 8800
19 - 6944
20 - 3067
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
Fin de una etapa
Una histórica empresa de galletitas cerró una de sus plantas y despidió a decenas de trabajadores
El cierre es definitivo en medio de la fuerte crisis económica que impacta a todo el país. ¿Qué pasará con los empleados?
No disponible sin conexión
CRISIS
Un histórico frigorífico argentino pidió la quiebra, ofreció retiros voluntarios y despedirá a casi 100 empleados
La empresa cárnica enfrenta el cierre tras una crisis financiera que no pudo superar, con un fuerte impacto social y laboral que golpea a la localidad.
No disponible sin conexión
CONFIRMADO
Nuevo aumento, bono y aguinaldo: ANSES oficializó el calendario de pagos de noviembre y diciembre de 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de cobro de haberes, la movilidad previsional y el aguinaldo para adultos mayores, junto con los nuevos montos actualizados para fin de año.
No disponible sin conexión