Estos son los resultados del viernes 26 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 6261. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6261

2 - 4364

3 - 8811

4 - 2615

5 - 974

6 - 2738

7 - 2250

8 - 3505

9 - 1822

10 - 7974

11 - 6785

12 - 1415

13 - 1608

14 - 2077

15 - 185

16 - 8421

17 - 450

18 - 8394

19 - 1250

20 - 3345

