Estos son los resultados del viernes 24 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 2767. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2767
2 - 7717
3 - 3289
4 - 8169
5 - 3160
6 - 9557
7 - 3663
8 - 3848
9 - 9737
10 - 383
11 - 4904
12 - 3389
13 - 1995
14 - 8897
15 - 2007
16 - 4619
17 - 5421
18 - 212
19 - 5195
20 - 3753

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer