Estos son los resultados del viernes 24 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 2767. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2767

2 - 7717

3 - 3289

4 - 8169

5 - 3160

6 - 9557

7 - 3663

8 - 3848

9 - 9737

10 - 383

11 - 4904

12 - 3389

13 - 1995

14 - 8897

15 - 2007

16 - 4619

17 - 5421

18 - 212

19 - 5195

20 - 3753

