Estos son los resultados del viernes 22 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 3445. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3445

2 - 7825

3 - 2357

4 - 2625

5 - 1919

6 - 2818

7 - 7619

8 - 9743

9 - 60

10 - 9051

11 - 8725

12 - 459

13 - 7752

14 - 9333

15 - 291

16 - 7540

17 - 1520

18 - 6230

19 - 6518

20 - 89

