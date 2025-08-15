Estos son los resultados del viernes 15 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 8142. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8142
2 - 1375
3 - 8494
4 - 8279
5 - 4036
6 - 1989
7 - 7462
8 - 501
9 - 4134
10 - 1976
11 - 4049
12 - 3208
13 - 3900
14 - 7081
15 - 1257
16 - 8349
17 - 2813
18 - 7489
19 - 3357
20 - 1825

