Estos son los resultados del viernes 10 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 9252. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9252

2 - 1169

3 - 198

4 - 8067

5 - 7709

6 - 1820

7 - 6496

8 - 6550

9 - 1324

10 - 3818

11 - 4372

12 - 462

13 - 8701

14 - 940

15 - 231

16 - 1730

17 - 4272

18 - 5775

19 - 8815

20 - 5577



El Primero

A la cabeza salió el número 7239. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7239

2 - 537

3 - 5241

4 - 370

5 - 330

6 - 5741

7 - 7818

8 - 697

9 - 4031

10 - 7411

11 - 8607

12 - 9417

13 - 4207

14 - 4049

15 - 9915

16 - 8619

17 - 6561

18 - 301

19 - 4303

20 - 9029



Matutina

A la cabeza salió el número 2611. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2611

2 - 7782

3 - 5565

4 - 3780

5 - 8704

6 - 7924

7 - 1793

8 - 390

9 - 5049

10 - 1171

11 - 3947

12 - 3566

13 - 3261

14 - 5184

15 - 1176

16 - 3799

17 - 9212

18 - 8455

19 - 9541

20 - 3548



Vespertina

A la cabeza salió el número 9796. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9796

2 - 4536

3 - 6787

4 - 5728

5 - 9469

6 - 1783

7 - 3667

8 - 8330

9 - 5220

10 - 4832

11 - 8340

12 - 9346

13 - 3235

14 - 2093

15 - 2544

16 - 104

17 - 982

18 - 8720

19 - 1521

20 - 5068



Nocturna

A la cabeza salió el número 9119. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9119

2 - 5402

3 - 2393

4 - 4316

5 - 7930

6 - 7746

7 - 1232

8 - 1377

9 - 2465

10 - 3626

11 - 9904

12 - 5325

13 - 8793

14 - 728

15 - 6891

16 - 1830

17 - 3209

18 - 5581

19 - 6710

20 - 5582

