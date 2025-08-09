Estos son los resultados del sábado 9 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1867. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1867
2 - 8376
3 - 8171
4 - 5186
5 - 7756
6 - 3732
7 - 3268
8 - 7980
9 - 3060
10 - 9940
11 - 4459
12 - 1627
13 - 6417
14 - 3882
15 - 1341
16 - 7327
17 - 9442
18 - 3820
19 - 1256
20 - 8352

