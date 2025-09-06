Resultados de la Quiniela de Neuquén del sábado 6 de septiembre
Chequeá los números ganadores de este sábado 6 de septiembre
Estos son los resultados del sábado 6 de septiembre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 3097. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3097
2 - 1784
3 - 818
4 - 7851
5 - 7051
6 - 7430
7 - 5365
8 - 7126
9 - 8258
10 - 3931
11 - 8627
12 - 6967
13 - 8036
14 - 9930
15 - 8192
16 - 4858
17 - 731
18 - 9706
19 - 3533
20 - 6735
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
EDUCACIÓN
Confirmaron un feriado en septiembre de 2025 y no habrá clases en todos los colegios de Argentina
El Ministerio de Educación oficializó el calendario escolar 2025 y estableció un asueto, suspendiendo las clases en todas las escuelas del país.
No disponible sin conexión
ECONOMÍA
Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025
Las trabajadoras del servicio doméstico tendrán un incremento de sueldo en el noveno mes del año. Conoce en detalle las escalas vigentes y el “plus” de la Patagonia.
No disponible sin conexión
PARITARIAS
15 gremios argentinos anunciaron aumentos para sus empleados en septiembre de 2025
En un contexto de rezago salarial y caída del poder adquisitivo, diversos sindicatos del país acordaron incrementos para sus afiliados en el noveno mes del año.
No disponible sin conexión