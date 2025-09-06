Estos son los resultados del sábado 6 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 3097. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3097
2 - 1784
3 - 818
4 - 7851
5 - 7051
6 - 7430
7 - 5365
8 - 7126
9 - 8258
10 - 3931
11 - 8627
12 - 6967
13 - 8036
14 - 9930
15 - 8192
16 - 4858
17 - 731
18 - 9706
19 - 3533
20 - 6735

