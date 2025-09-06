Estos son los resultados del sábado 6 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 3097. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3097

2 - 1784

3 - 818

4 - 7851

5 - 7051

6 - 7430

7 - 5365

8 - 7126

9 - 8258

10 - 3931

11 - 8627

12 - 6967

13 - 8036

14 - 9930

15 - 8192

16 - 4858

17 - 731

18 - 9706

19 - 3533

20 - 6735

