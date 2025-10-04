Estos son los resultados del sábado 4 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1417. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1417
2 - 3853
3 - 6730
4 - 8608
5 - 6804
6 - 9405
7 - 9793
8 - 1530
9 - 4441
10 - 8586
11 - 1135
12 - 7057
13 - 4694
14 - 6324
15 - 8357
16 - 8197
17 - 9284
18 - 1090
19 - 9459
20 - 9918

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer