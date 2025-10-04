Estos son los resultados del sábado 4 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1417. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1417

2 - 3853

3 - 6730

4 - 8608

5 - 6804

6 - 9405

7 - 9793

8 - 1530

9 - 4441

10 - 8586

11 - 1135

12 - 7057

13 - 4694

14 - 6324

15 - 8357

16 - 8197

17 - 9284

18 - 1090

19 - 9459

20 - 9918

