Estos son los resultados del sábado 30 de agosto de la Quiniela de Neuquén

A la cabeza salió el número 3210. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3210
2 - 9921
3 - 5653
4 - 8751
5 - 3733
6 - 563
7 - 6233
8 - 2871
9 - 9986
10 - 6510
11 - 4605
12 - 2753
13 - 6293
14 - 4766
15 - 5088
16 - 1209
17 - 1726
18 - 8116
19 - 2581
20 - 4521

