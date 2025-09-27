Estos son los resultados del sábado 27 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 378. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 378

2 - 5455

3 - 2603

4 - 3790

5 - 2498

6 - 2851

7 - 9920

8 - 6270

9 - 7196

10 - 4667

11 - 5404

12 - 5918

13 - 6449

14 - 9804

15 - 5399

16 - 7833

17 - 6286

18 - 7210

19 - 5644

20 - 9848

