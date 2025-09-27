Estos son los resultados del sábado 27 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 378. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 378
2 - 5455
3 - 2603
4 - 3790
5 - 2498
6 - 2851
7 - 9920
8 - 6270
9 - 7196
10 - 4667
11 - 5404
12 - 5918
13 - 6449
14 - 9804
15 - 5399
16 - 7833
17 - 6286
18 - 7210
19 - 5644
20 - 9848

