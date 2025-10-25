Estos son los resultados del sábado 25 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 2869. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2869

2 - 8851

3 - 5941

4 - 9115

5 - 6593

6 - 5258

7 - 5324

8 - 7968

9 - 7342

10 - 6253

11 - 7404

12 - 8962

13 - 1532

14 - 1100

15 - 3816

16 - 1859

17 - 3789

18 - 7828

19 - 952

20 - 850

