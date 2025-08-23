Resultados de la Quiniela de Neuquén del sábado 23 de agosto
La Previa
A la cabeza salió el número 5571. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 5571
2 - 6028
3 - 8092
4 - 8222
5 - 1892
6 - 4829
7 - 8223
8 - 5268
9 - 2136
10 - 7648
11 - 7096
12 - 2378
13 - 2720
14 - 4424
15 - 1734
16 - 5305
17 - 8951
18 - 9662
19 - 2192
20 - 1964
