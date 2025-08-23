Estos son los resultados del sábado 23 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 5571. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5571

2 - 6028

3 - 8092

4 - 8222

5 - 1892

6 - 4829

7 - 8223

8 - 5268

9 - 2136

10 - 7648

11 - 7096

12 - 2378

13 - 2720

14 - 4424

15 - 1734

16 - 5305

17 - 8951

18 - 9662

19 - 2192

20 - 1964

