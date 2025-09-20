Resultados de la Quiniela de Neuquén del sábado 20 de septiembre
La Previa
A la cabeza salió el número 1028. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1028
2 - 8315
3 - 5329
4 - 8378
5 - 508
6 - 5945
7 - 1513
8 - 88
9 - 9514
10 - 5163
11 - 9897
12 - 5962
13 - 867
14 - 1195
15 - 7712
16 - 2042
17 - 827
18 - 7716
19 - 7144
20 - 443
