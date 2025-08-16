Resultados de la Quiniela de Neuquén del sábado 16 de agosto
Chequeá los números ganadores de este sábado 16 de agosto
Estos son los resultados del sábado 16 de agosto de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 2042. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 2042
2 - 3740
3 - 1261
4 - 9302
5 - 1812
6 - 2874
7 - 309
8 - 1767
9 - 4657
10 - 5245
11 - 5150
12 - 8102
13 - 8637
14 - 8743
15 - 3909
16 - 2327
17 - 787
18 - 3571
19 - 9497
20 - 7136
El Primero
A la cabeza salió el número 575. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 575
2 - 6618
3 - 223
4 - 9103
5 - 1141
6 - 5571
7 - 5962
8 - 8045
9 - 2502
10 - 5995
11 - 5877
12 - 8921
13 - 3498
14 - 2372
15 - 6714
16 - 6962
17 - 1086
18 - 7937
19 - 4504
20 - 4858
Matutina
A la cabeza salió el número 1793. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1793
2 - 6841
3 - 3590
4 - 2657
5 - 2319
6 - 1574
7 - 1412
8 - 1292
9 - 4419
10 - 9487
11 - 1241
12 - 9760
13 - 3483
14 - 2111
15 - 3427
16 - 6918
17 - 4275
18 - 9526
19 - 8272
20 - 1530