Estos son los resultados del sábado 16 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 2042. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2042
2 - 3740
3 - 1261
4 - 9302
5 - 1812
6 - 2874
7 - 309
8 - 1767
9 - 4657
10 - 5245
11 - 5150
12 - 8102
13 - 8637
14 - 8743
15 - 3909
16 - 2327
17 - 787
18 - 3571
19 - 9497
20 - 7136

El Primero

A la cabeza salió el número 575. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 575
2 - 6618
3 - 223
4 - 9103
5 - 1141
6 - 5571
7 - 5962
8 - 8045
9 - 2502
10 - 5995
11 - 5877
12 - 8921
13 - 3498
14 - 2372
15 - 6714
16 - 6962
17 - 1086
18 - 7937
19 - 4504
20 - 4858

Matutina

A la cabeza salió el número 1793. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1793
2 - 6841
3 - 3590
4 - 2657
5 - 2319
6 - 1574
7 - 1412
8 - 1292
9 - 4419
10 - 9487
11 - 1241
12 - 9760
13 - 3483
14 - 2111
15 - 3427
16 - 6918
17 - 4275
18 - 9526
19 - 8272
20 - 1530

