Estos son los resultados del sábado 13 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

A la cabeza salió el número 9118. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9118

2 - 3377

3 - 1785

4 - 7288

5 - 4620

6 - 4901

7 - 2052

8 - 8162

9 - 9635

10 - 203

11 - 9660

12 - 163

13 - 1755

14 - 2858

15 - 9678

16 - 6332

17 - 4280

18 - 8714

19 - 8910

20 - 5313

