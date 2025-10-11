Estos son los resultados del sábado 11 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 5772. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5772
2 - 5541
3 - 2149
4 - 8502
5 - 1191
6 - 2086
7 - 2157
8 - 823
9 - 5670
10 - 3851
11 - 7142
12 - 4369
13 - 1905
14 - 1988
15 - 8486
16 - 4914
17 - 6437
18 - 3512
19 - 5191
20 - 5367

El Primero

A la cabeza salió el número 8660. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8660
2 - 7283
3 - 3857
4 - 8486
5 - 9474
6 - 343
7 - 8175
8 - 5650
9 - 9664
10 - 555
11 - 9423
12 - 8507
13 - 8876
14 - 795
15 - 6886
16 - 9780
17 - 1924
18 - 3070
19 - 5013
20 - 3317

Matutina

A la cabeza salió el número 1443. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1443
2 - 2346
3 - 7913
4 - 3643
5 - 7759
6 - 1483
7 - 75
8 - 5247
9 - 3803
10 - 2777
11 - 3550
12 - 5301
13 - 8524
14 - 1113
15 - 4454
16 - 5542
17 - 3521
18 - 3190
19 - 3034
20 - 5467

Vespertina

A la cabeza salió el número 8427. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8427
2 - 2003
3 - 5320
4 - 9542
5 - 2794
6 - 3219
7 - 4892
8 - 6868
9 - 6560
10 - 9962
11 - 532
12 - 4836
13 - 5745
14 - 9755
15 - 623
16 - 6435
17 - 409
18 - 7079
19 - 4034
20 - 9556

Nocturna

A la cabeza salió el número 4454. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 4454
2 - 1694
3 - 5288
4 - 8569
5 - 5002
6 - 4355
7 - 6104
8 - 2124
9 - 7317
10 - 9751
11 - 4179
12 - 453
13 - 6026
14 - 157
15 - 1045
16 - 4972
17 - 9996
18 - 5082
19 - 4511
20 - 3973

