Estos son los resultados del miércoles 8 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1112. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1112

2 - 7497

3 - 9872

4 - 3850

5 - 6222

6 - 198

7 - 8241

8 - 2212

9 - 2779

10 - 1234

11 - 7436

12 - 2898

13 - 3384

14 - 3943

15 - 490

16 - 6887

17 - 7411

18 - 7572

19 - 4182

20 - 8489



El Primero

A la cabeza salió el número 3617. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3617

2 - 3516

3 - 3750

4 - 2021

5 - 587

6 - 8317

7 - 9727

8 - 6320

9 - 9078

10 - 4273

11 - 5678

12 - 5362

13 - 9020

14 - 7558

15 - 8520

16 - 2582

17 - 7971

18 - 2100

19 - 9065

20 - 1606



Matutina

A la cabeza salió el número 5576. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5576

2 - 9475

3 - 5862

4 - 3555

5 - 3810

6 - 4100

7 - 4103

8 - 8641

9 - 3960

10 - 7791

11 - 4888

12 - 5126

13 - 4716

14 - 7877

15 - 6052

16 - 2738

17 - 8640

18 - 9147

19 - 4565

20 - 8167



Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

Vespertina

A la cabeza salió el número 6985. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 6985

2 - 5181

3 - 283

4 - 9102

5 - 3800

6 - 2988

7 - 8563

8 - 8566

9 - 7166

10 - 9265

11 - 1320

12 - 6160

13 - 6623

14 - 1614

15 - 8985

16 - 1387

17 - 7207

18 - 8564

19 - 1236

20 - 9118



Nocturna

A la cabeza salió el número 3901. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3901

2 - 5442

3 - 3095

4 - 3271

5 - 1900

6 - 7335

7 - 3896

8 - 1531

9 - 6611

10 - 4140

11 - 8759

12 - 1774

13 - 4898

14 - 7272

15 - 9004

16 - 5832

17 - 5392

18 - 280

19 - 3631

20 - 8424

