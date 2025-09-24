Resultados de la Quiniela de Neuquén del miércoles 24 de septiembre
Chequeá los números ganadores de este miércoles 24 de septiembre
Estos son los resultados del miércoles 24 de septiembre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 7569. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7569
2 - 7223
3 - 8557
4 - 7826
5 - 795
6 - 9547
7 - 3453
8 - 589
9 - 3284
10 - 3221
11 - 1874
12 - 6527
13 - 2623
14 - 200
15 - 6819
16 - 5969
17 - 8234
18 - 5043
19 - 7393
20 - 7235
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
Higiene
Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”
En las redes sociales, el responsable del local de la calle Roca salió al cruce de la información brindada oficialmente por el municipio de Comodoro Rivadavia.
No disponible sin conexión
EDUCACIÓN
Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país
Este domingo, con el inicio de la primavera, los jóvenes disfrutarán de un día especial, que también fija la mira en el lunes 22 de septiembre respecto al dictado de clases.
No disponible sin conexión
GRAVES IRREGULARIDADES
Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos
El operativo se realizó en una sucursal ubicada en Avenida Roca al 300 tras una denuncia anónima. Un detalle confirmó que los encargados sabían de la presencia de roedores.
No disponible sin conexión