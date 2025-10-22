Estos son los resultados del miércoles 22 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 7888. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7888
2 - 6889
3 - 154
4 - 2355
5 - 9868
6 - 3152
7 - 4127
8 - 7749
9 - 2926
10 - 318
11 - 842
12 - 6435
13 - 8730
14 - 5317
15 - 9673
16 - 9358
17 - 4653
18 - 5763
19 - 322
20 - 7000

El Primero

A la cabeza salió el número 89. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 89
2 - 2472
3 - 1707
4 - 1170
5 - 9146
6 - 20
7 - 7126
8 - 8378
9 - 5689
10 - 9276
11 - 7362
12 - 4020
13 - 2328
14 - 9153
15 - 8174
16 - 6376
17 - 6630
18 - 8809
19 - 9886
20 - 1478

Matutina

A la cabeza salió el número 2606. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2606
2 - 9040
3 - 1507
4 - 3688
5 - 6819
6 - 4155
7 - 3281
8 - 505
9 - 443
10 - 3238
11 - 1691
12 - 338
13 - 3164
14 - 9646
15 - 6233
16 - 3408
17 - 9664
18 - 7607
19 - 7112
20 - 3844

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer