Resultados de la Quiniela de Neuquén del miércoles 22 de octubre
Chequeá los números ganadores de este miércoles 22 de octubre
Estos son los resultados del miércoles 22 de octubre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 7888. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7888
2 - 6889
3 - 154
4 - 2355
5 - 9868
6 - 3152
7 - 4127
8 - 7749
9 - 2926
10 - 318
11 - 842
12 - 6435
13 - 8730
14 - 5317
15 - 9673
16 - 9358
17 - 4653
18 - 5763
19 - 322
20 - 7000
El Primero
A la cabeza salió el número 89. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 89
2 - 2472
3 - 1707
4 - 1170
5 - 9146
6 - 20
7 - 7126
8 - 8378
9 - 5689
10 - 9276
11 - 7362
12 - 4020
13 - 2328
14 - 9153
15 - 8174
16 - 6376
17 - 6630
18 - 8809
19 - 9886
20 - 1478
Matutina
A la cabeza salió el número 2606. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 2606
2 - 9040
3 - 1507
4 - 3688
5 - 6819
6 - 4155
7 - 3281
8 - 505
9 - 443
10 - 3238
11 - 1691
12 - 338
13 - 3164
14 - 9646
15 - 6233
16 - 3408
17 - 9664
18 - 7607
19 - 7112
20 - 3844