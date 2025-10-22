Estos son los resultados del miércoles 22 de octubre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 7888. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7888

2 - 6889

3 - 154

4 - 2355

5 - 9868

6 - 3152

7 - 4127

8 - 7749

9 - 2926

10 - 318

11 - 842

12 - 6435

13 - 8730

14 - 5317

15 - 9673

16 - 9358

17 - 4653

18 - 5763

19 - 322

20 - 7000



El Primero

A la cabeza salió el número 89. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 89

2 - 2472

3 - 1707

4 - 1170

5 - 9146

6 - 20

7 - 7126

8 - 8378

9 - 5689

10 - 9276

11 - 7362

12 - 4020

13 - 2328

14 - 9153

15 - 8174

16 - 6376

17 - 6630

18 - 8809

19 - 9886

20 - 1478



Matutina

A la cabeza salió el número 2606. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2606

2 - 9040

3 - 1507

4 - 3688

5 - 6819

6 - 4155

7 - 3281

8 - 505

9 - 443

10 - 3238

11 - 1691

12 - 338

13 - 3164

14 - 9646

15 - 6233

16 - 3408

17 - 9664

18 - 7607

19 - 7112

20 - 3844

