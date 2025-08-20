Resultados de la Quiniela de Neuquén del miércoles 20 de agosto
Chequeá los números ganadores de este miércoles 20 de agosto
Estos son los resultados del miércoles 20 de agosto de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 2046. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 2046
2 - 4502
3 - 2400
4 - 6279
5 - 2622
6 - 5306
7 - 5107
8 - 87
9 - 8004
10 - 5657
11 - 3826
12 - 6431
13 - 5530
14 - 1586
15 - 1142
16 - 8032
17 - 3351
18 - 2593
19 - 342
20 - 6809
