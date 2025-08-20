Estos son los resultados del miércoles 20 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 2046. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2046

2 - 4502

3 - 2400

4 - 6279

5 - 2622

6 - 5306

7 - 5107

8 - 87

9 - 8004

10 - 5657

11 - 3826

12 - 6431

13 - 5530

14 - 1586

15 - 1142

16 - 8032

17 - 3351

18 - 2593

19 - 342

20 - 6809

