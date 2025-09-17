Estos son los resultados del miércoles 17 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1347. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1347

2 - 8383

3 - 3064

4 - 9598

5 - 405

6 - 8390

7 - 7996

8 - 5315

9 - 804

10 - 1563

11 - 7673

12 - 642

13 - 7506

14 - 6358

15 - 5273

16 - 7448

17 - 3220

18 - 27

19 - 6337

20 - 2579

