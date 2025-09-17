Estos son los resultados del miércoles 17 de septiembre de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 1347. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1347
2 - 8383
3 - 3064
4 - 9598
5 - 405
6 - 8390
7 - 7996
8 - 5315
9 - 804
10 - 1563
11 - 7673
12 - 642
13 - 7506
14 - 6358
15 - 5273
16 - 7448
17 - 3220
18 - 27
19 - 6337
20 - 2579

