Resultados de la Quiniela de Neuquén del miércoles 15 de octubre
Chequeá los números ganadores de este miércoles 15 de octubre
Estos son los resultados del miércoles 15 de octubre de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 6362. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6362
2 - 758
3 - 702
4 - 4674
5 - 4808
6 - 4652
7 - 5
8 - 7041
9 - 9589
10 - 3767
11 - 7156
12 - 5713
13 - 6654
14 - 4109
15 - 9136
16 - 2819
17 - 2482
18 - 651
19 - 9407
20 - 5966
