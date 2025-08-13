Resultados de la Quiniela de Neuquén del miércoles 13 de agosto
Chequeá los números ganadores de este miércoles 13 de agosto
Estos son los resultados del miércoles 13 de agosto de la Quiniela de Neuquén
La Previa
A la cabeza salió el número 3892. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3892
2 - 6669
3 - 7111
4 - 6079
5 - 5765
6 - 7635
7 - 7151
8 - 2023
9 - 9043
10 - 8358
11 - 2998
12 - 7282
13 - 2215
14 - 5788
15 - 7424
16 - 4009
17 - 6429
18 - 9231
19 - 3975
20 - 453
El Primero
A la cabeza salió el número 7207. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7207
2 - 8856
3 - 731
4 - 466
5 - 914
6 - 4852
7 - 3521
8 - 6251
9 - 4721
10 - 5401
11 - 1671
12 - 7141
13 - 7838
14 - 4922
15 - 6622
16 - 218
17 - 5872
18 - 7061
19 - 2052
20 - 6664
Matutina
A la cabeza salió el número 4492. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 4492
2 - 365
3 - 96
4 - 7304
5 - 9124
6 - 7297
7 - 7785
8 - 538
9 - 6904
10 - 859
11 - 3665
12 - 692
13 - 5270
14 - 1871
15 - 1560
16 - 631
17 - 679
18 - 3542
19 - 3930
20 - 6970