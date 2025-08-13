Estos son los resultados del miércoles 13 de agosto de la Quiniela de Neuquén

La Previa

A la cabeza salió el número 3892. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3892

2 - 6669

3 - 7111

4 - 6079

5 - 5765

6 - 7635

7 - 7151

8 - 2023

9 - 9043

10 - 8358

11 - 2998

12 - 7282

13 - 2215

14 - 5788

15 - 7424

16 - 4009

17 - 6429

18 - 9231

19 - 3975

20 - 453



El Primero

A la cabeza salió el número 7207. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7207

2 - 8856

3 - 731

4 - 466

5 - 914

6 - 4852

7 - 3521

8 - 6251

9 - 4721

10 - 5401

11 - 1671

12 - 7141

13 - 7838

14 - 4922

15 - 6622

16 - 218

17 - 5872

18 - 7061

19 - 2052

20 - 6664



Matutina

A la cabeza salió el número 4492. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 4492

2 - 365

3 - 96

4 - 7304

5 - 9124

6 - 7297

7 - 7785

8 - 538

9 - 6904

10 - 859

11 - 3665

12 - 692

13 - 5270

14 - 1871

15 - 1560

16 - 631

17 - 679

18 - 3542

19 - 3930

20 - 6970

